"بن غفير" قرار نتنياهو لن يجلب الهدوء واستسلام للمقاومة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" عارض بشدة منع المستوطنين من اقتحام الأقصى ابتداءً من يوم غد.

ونقلت الصحيفة عن "بن غفير" قوله بأن هذا القرار "استسلام للمقاومة"، وصاح في الجلسة أمام رئيس الحكومة ووزير الحرب، ورئيس الأركان في دولة الاحتلال: "هذا إخفاق أمني، ولا يجوز لنا فعل ذلك".

وقرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان، خشية من اندلاع مواجهات وتصعيد أمني.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا أمنيا وسقوط عشرات من صواريخ المقاومة من قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا على المستوطنات، ردا على اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى ومحاولة افراغ المعتكفين منه.

وشنت قوات الاحتلال حملة قمع واعتداءات على المعتكفين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، من أجل افراغه لاقتحامات المستوطنين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع عمليات للمقاومة وتصعيد محدود على مختلف الجبهات كرد فعل على جرائم الاحتلال.

المصدر / وكالات