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روسيا تتأهب لهجوم أوكراني مضاد بـ "الخندق العملاق"

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روسيا تتأهب لهجوم أوكراني مضاد بـ "الخندق العملاق"

12 ابريل 2023 . الساعة 01:06 بتوقيت القدس
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الخندق العملاق

ذكرت تقارير إعلامية أن القوات الروسية وصلت إلى مراحل متقدمة من حفر خندق عملاق بطول 72 كيلومترا في جنوبي أوكرانيا، تحسبا لهجوم مضاد تسعى كييف لشنه، ويعتقد أنه وشيك.

تفاصيل الخندق

- يجري حفر الخندق العملاق في منطقة زابوريجيا، التي تسيطر القوات الروسية على مناطق منها، وخصوصا المحطة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا.

- يقع الخندق الضخم على بعد 80 كيلومترا من خطوط الجبهة الحالية.

- يشمل الخندق العملاق مواضع مضادة للدبابات.

وأظهرت صور فوتوغرافية أشخاصا يرتدون زيا عسكريا يقومون بحفر أجزاء من الخندق، قالت "الصن" إنهم عمال من دولة ثالثة.

وبدأت عملية حفر الخندق قبل عدة أشهر، ومن اتجاهين.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، إن الخطوة تأتي ضمن استعدادات روسيا لمواجهة الهجوم الأوكراني الوشيك.

وبسبب امتداد الخندق على طول عشرات الكيلومترات، بات بالإمكان رؤيته من الفضاء.

وذكرت "الصن" أن القمر الاصطناعي "Sentinel-2"، الذي يلتقط صورا عالية الجودة لسطح الأرض والبحر في الكرة الأرضية بانتظام، رصد الخندق الذي بدا مثل ندبة عميقة في سطح الأرض.

وكان مركز الصحافة الاستقصائية في أوكرانيا أول من أشار إلى الخندق، الذي يحمل أسلوب الحرب العالمية الأولى التي عرفت باسم "حرب الخنادق".

المصدر / وكالات
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#كييف #الحرب الروسية الاوكرانية #الخندق العملاق #زابوريجيا

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