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حماس تهنئ الجبهة الشعبية القيادة العامَّة بذكرى انطلاقتها الـ 58

12 ابريل 2023 . الساعة 00:47 بتوقيت القدس
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هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامَّة، أميناً عاماً وأعضاء لجنة مركزية وكوادر ومناضلين، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقتها.

وأشارت الحركة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إلى أن انطلاقة الجبهة شكّلت إضافة نوعيَّة في مسيرة العمل الوطني النضالي والمقاوم، من أجل الدفاع عن حقّ شعبنا في الحريّة والاستقلال وتقرير المصير.

وعبرت عن اعتزازها بالعمل مع الإخوة في الجبهة، وكل قوى شعبنا وفصائله الوطنية، تعاوناً وتنسيقاً، في كل المجالات التي تخدم مشروعنا المقاوم ضدّ الكيان الصهيوني، حتى تحقيق التحرير والعودة.

وبهذه المناسبة، دعت الحركة بالرحمة لأرواح شهداء شعبنا الأبرار، الذين ارتقوا في ميادين البطولة والنضال، فداء للأرض والقدس والأقصى.

وأشادت حماس بتلاحم شعبنا وصموده، في كل ساحات الوطن وخارجه، في مواجهة حكومة العدو الفاشية وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فلسطين #الجبهة الشعبية #القيادة العامة

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