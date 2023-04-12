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لابورتا يستعد للرد على اتهامات برشلونة في قضية نيغريرا

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لابورتا يستعد للرد على اتهامات برشلونة في قضية نيغريرا

12 ابريل 2023 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
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لابورتا يستعد للرد على اتهامات برشلونة في قضية نيغريرا

يدلي رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، برواية النادي الرسمية بشأن "قضية نيغريرا" في 17 أبريل/ نيسان الجاري، حسبما أكدت مصادر من النادي الكتالوني.

وطلب الـ"بلوغرانا" فتح تحقيق خارجي للكشف عن طبيعة العلاقة التي يعتقد أنها استمرت 17 عاماً (2001-2018) بين النادي ونائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

واستعان النادي بالمحامي المتخصص في المراجعة أندريو فان دين إيندي، وقد أنهى على الأغلب تقريره كي يقدّم لابورتا رواية النادي الرسمية في أول مؤتمر صحفي من الرئيس في هذا الملف.

ويواجه برشلونة تهمًا بدفع ما يزيد عن سبعة ملايين يورو لشركة تابعة لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي.

ووجه المدعي العام الإسباني 3 اتهامات إلى برشلونة، بشأن الفساد المالي والإداري، والاحتيال في المجال الرياضي، والتزوير في مستندات رسمية.

وفي وقت سابق، قرّر غريم برشلونة، نادي ريال مدريد، التقدم بدعوى خاصة ضده في القضية المذكورة إلى جانب الدعوى المرفوعة من المدعي العام، باعتباره -حسب تعبيره- أحد المتضررين من نتائج المباريات الحاصلة في الفترة المذكورة.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#برشلونة #لابورتا #قضية نيغريرا

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