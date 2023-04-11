مفاجأة: ريان شرقي مرشح للدفاع عن ألوان منتخب إيطاليا

أفادت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، يضع في مفكرته مهاجم نادي ليون الفرنسي ريان شرقي، وقد يفاجئ الجميع ويستدعيه لاحقا للمنتخب الإيطالي.



وأشارت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، في تقرير لها نقله موقع "فوت ميركاتو"، أن مدرب منتخب الأتزوري، مانشيني، يراقب المهاجم الشاب شرقي ويخطط لضمه إلى المنتخب الإيطالي، كون اللاعب ينحدر من أصول إيطالية من جهة والده وتحديدا من منطقة بوليا جنوب إيطاليا، أما والدته فهي جزائرية وهي التي يحمل اسمها.



وأمام شرقي (19 عاما) فرصة الاختيار والمفاضلة بين ثلاثة منتخبات وطنية يمكنه حمل ألوانها، ففضلا عن إمكانية استمراره مع المنتخب الفرنسي، وهو يلعب حاليا لفئة أقل من 19 عامًا على اعتبار أنه مولود في فرنسا، فإن بمقدوره أيضا الانضمام للمنتخب الجزائري أو المنتخب الإيطالي لحمل جنسيتهما من جهة والدته أو والده على التوالي.



وخاض ريان شرقي خلال الموسم الحالي 32 مباراة مع ناديه ليون، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، لكنه يعيش في الأسابيع القليلة الماضية وضعا صعبا بسبب تراجع مستواه بعض الشيء، الأمر الذي جعل جماهير ليون تنقلب عليه إلى درجة أن طالته صافرات الاستهجان الأحد في المواجهة التي فاز بها فريقه على رين (3-1).



وأوضحت صحيفة "لاريبوبليكا"، أن مانشيني عازم على المضي قدما في سياسة ضم لاعبين مزدوجي الجنسية، لاسيما بعد نجاحه في إقناع المهاجم ماتيو ريتيغي هداف الدوري الأرجنتيني، والذي ضمه بشكل رسمي خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار الماضي من أجل مواجهتي إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024.

المصدر / فلسطين اونلاين