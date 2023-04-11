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20 ألف مصلٍ يؤدون صلاتَي العشاء والتراويح في الأقصى

11 ابريل 2023 . الساعة 23:51 بتوقيت القدس
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أدى عشرات الآلاف من المصلين مساء اليوم الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الحادي وعشرين من شهر رمضان.

وشارك في صلاتي العشاء والتراويح أكثر من 20 ألف فلسطيني، رغم العراقيل والانتشار العسكري لقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خلال أيام ما يسمى “عيد الفصح” اليهودي.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وواجه المرابطون والمعتكفون بالمسجد اقتحامات المستوطنين بالصلوات والتكبير والهتافات، مستخدمين أسلوب الإرباك الصوتي للتشويش على المقتحمين وإخافتهم.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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