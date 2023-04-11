فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا تتأهب لهجوم أوكراني مضاد بـ "الخندق العملاق"

قفزة جديدة لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حماس تهنئ الجبهة الشعبية القيادة العامَّة بذكرى انطلاقتها الـ 58

صور توثق بيت أبي بكر الصديق قرب المسجد النبوي

لابورتا يستعد للرد على اتهامات برشلونة في قضية نيغريرا

مفاجأة: ريان شرقي مرشح للدفاع عن ألوان منتخب إيطاليا

20 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

ماتيراتزي يكشف كواليس نطحة زيدان في كأس العالم 2006

قطر تفرج عن 17 إيرانيًا

"كلاشينكوف" تزيد كميات إنتاجها العام الجاري

20 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

11 ابريل 2023 . الساعة 23:51 بتوقيت القدس
...

أدى عشرات الآلاف من المصلين مساء اليوم الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الحادي وعشرين من شهر رمضان.

وشارك في صلاتي العشاء والتراويح أكثر من 20 ألف فلسطيني، رغم العراقيل والانتشار العسكري لقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خلال أيام ما يسمى “عيد الفصح” اليهودي.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وواجه المرابطون والمعتكفون بالمسجد اقتحامات المستوطنين بالصلوات والتكبير والهتافات، مستخدمين أسلوب الإرباك الصوتي للتشويش على المقتحمين وإخافتهم.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #صلاة التراويح #اعتكاف #رباط

متعلقات

الأكثر قراءة