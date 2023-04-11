ماتيراتزي يكشف كواليس نطحة زيدان في كأس العالم 2006

كشف الإيطالي ماركو ماتيراتزي أسطورة إنتر ميلان عن حقيقة ما دار بينه وبين الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، في نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا.

وتحدث ماتيراتزي مؤخرا عن كواليس استفزازه لأسطورة كرة القدم الفرنسية، ونجاحه في ذلك، حيث قام زيدان بنطح الإيطالي بضربة بالرأس في صدره.

وشهد الوقت الإضافي في نهائي مونديال ألمانيا 2006، انفعالا مفاجئا من زيدان انتهى بضربة رأس وجهها الفرنسي في صدر ماتيراتزري فسقط الأخير أرضا.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه "زيزو" قبل أن تخسر فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل في المباراة 1-1.

وفازت إيطاليا وقتها 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من الطرفين.

وبعد سنوات من الواقعة كشف زيدان خلال حوار مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن ماتيراتزي قام بإلقاء تعليق قبيح عن شقيقته ليلى.

وقال زيدان في تصريحات سابقة: "لقد استفزني بالحديث عن أختي ليلى، لست فخورا بذلك لكنه جزء من مسيرتي المهنية في ذلك الوقت، كنت أكثر هشاشة لم يهن والدتي لكنه أهان أختي".

وأكد ماتيراتزي على كلام زيدان خلال حواره مع Italian Football TV: "زيدان قال لي سأعطيك قميصي وقلت له لا، أنا أفضل أختك".

وختم: "هذا لا يعد شيئا بالنسبة لما يقوله لاعبو NBA (دوري كرة السلة الأمريكية)"، قبل أن يطلق مقدما الحوار ضحكة مشتركة مع ضيفهما.

وأعلن ماتيراتزي اعتزاله كرة القدم عام 2016، بعد أن اختتم مسيرته مع نادي تشينايين الهندي.

المصدر / مواقع إلكترونية