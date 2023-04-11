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علماء: مخاوف كبيرة من تأثير عاصفة شمسية تهدد العالم

11 ابريل 2023 . الساعة 22:48 بتوقيت القدس
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علماء: مخاوف كبيرة من تأثير عاصفة شمسية تهدد العالم

رصدت التلسكوبات في مارس الماضي ثُقباً هائلاً مٌريباً في الشمس، إذ يَظهرُ هذا الثقبُ على شكل بُقعةٍ سوداءَ كبيرة، ويُقدر العلماء أنه أكبر من حجم الأرض بعشرين مرة.

هذا الثقب يطلق الملايين من الرياح الشمسية الضارة، التي قد تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض والأقمار الصناعية.

فوفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن الثقب الذي تم رصده في نهاية مارس الماضي، أطلق رياحا شمسية تسببت في حدوث شفق قطبي مذهل في أقصى الجنوب حتى ولاية أريزونا الأميركية.

وتنتج هذه الثقوب عن عاصفة شمسية "قوية" يمكن أن تؤثر على أنظمة الطاقة للمركبة الفضائية وعملياتها.

وكالة ناسا الأميركية تخوفت من هذه الكارثة الكونية، التي قد تكون السبب في إغلاق الشركات والمنازل في جميع أنحاء العالم، لأنها ستؤثر على المجال المغناطيسي للأرض والأقمار الصناعية والتكنولوجيا.

المصدر / مواقع إلكترونية
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