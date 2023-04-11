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مخطوطات نادرة من القرآن تعرض لأول مرة في العراق

11 ابريل 2023 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
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مخطوطات نادرة من القرآن تعرض لأول مرة في العراق

تُعرض مخطوطات نادرة من القرآن والفقه والتفاسير لأول مرة في المتحف الوطني العراقي خلال شهر رمضان.

المخطوطات البالغ عددها 80 تضم عينات تعود إلى القرن الأول من الهجرة، وفقا لمدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد العلياوي.

وبحسب "رويترز"، قال العلياوي: "حقيقة فرصة نادرة في أن نطلع على مثل هذا النوع من المخطوطات التي لا مثيل لها في الدول وتعرض لأول مرة لتعبر عن تاريخ الخط العربي وتاريخ العناية بالقرآن الكريم وكيفيات الكتابة وجماليات الكتابة والتنوع في كتابته عبر مدارس متعددة في عدد من البلدان".

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وذكر العلياوي أن بعض المخطوطات مكتوب بالخط الكوفي، وهو شكل من أشكال الخط العربي الأولى التي نشأت في العراق.

وأضاف: "هذا المعرض الخاص بالمصاحف النادرة والنفيسة التي تبدأ من القرن الأول للهجرة مكتوبة على الرق قبل صناعة الورق وما تلاه من العصور بأيدي كبار الخطاطين في العراق وفي غير العراق، هذه المخطوطات هي جزء مما تضمه خزانة دار المخطوطات التي يصل عدد المخطوطات فيها إلى 47 ألف مخطوطة متعددة اللغات والموضوعات، وهي تمثل كنزا تراثيا حضاريا في العراق في حاضنة بغداد منذ أكثر من ألف عام".

وأضاف: "هناك مخطوطات تمثل نسخ نسميها النسخة اليتيمة أي النسخة الوحيدة، وهناك نسخ مكتوبة بأيدي المؤلفين، وهناك نسخ قديمة وتطالعون الآن معنا مجموعة من هذه الصحف التي كتب عليها القرآن الكريم بالكتابة الكوفية قبل أن يكون هناك التنقيط".

المصدر / مواقع إلكترونية
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#العراق #مخطوطات #القرآن #مخطوطات نادرة

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