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بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في الأقصى

11 ابريل 2023 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
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الشيخ ناجح بكيرات

قال نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، إن الاحتلال الإسرائيلي في تراجع كبير أمام صمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد بكيرات أن الشعب الفلسطيني في صراع وجودي مع الاحتلال، قائلا: “يجب على أبناء شعبنا الفلسطيني الثبات والرباط في المسجد الأقصى المبارك”.

وبين أنه يجب على الكل الفلسطيني شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتمتع بإرادة وعزيمة قوية كافية لهزيمة المحتل، وهو صاحب قضية وصاحب حق والاحتلال الصهيوني إلى زوال.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خلال أيام ما يسمى “عيد الفصح” اليهودي.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وواجه المرابطون والمعتكفون في المسجد اقتحامات المستوطنين بالصلوات والتكبير والهتافات، مستخدمين أسلوب الإرباك الصوتي للتشويش على المقتحمين وإخافتهم.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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