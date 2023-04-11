"عرين الأسود" تنعى شهيدي نابلس "الطيطي" و "أبو ذراع"

نعت مجموعات عرين الأسود الشُهداء الأَبطال قادَة كَتائِب شُهداء الأَقصى في مخيم بلاطة، الشهيد المُشتبك القائِد سعود الطيطي، والشهيد المُشتبك القاِئد محمد أبو ذراع.

وقالت في بيان مكتوب، إن الشهيدن قَضيا نَحبهما مُقبلينَ في أرض المعركة للذود عن كَرامة هذا الشعب، الباحثين عَن الحُرية لإِنتزاعِها بِقوة السِّلاح مِن العَدو الصهيوني المُجرم".

وأضافت: "إِنهم الرِّجال الحَقيقيون ووجه فتح المُشرّف الذين رَفضوا المُساوَمة وَرفعوا شِعار المُقاوَمة حتّى النَصر والتَحرير".

وشددت على أن الاحتلال لا يفهم الا بلغة الدم والبارود، قائلة: "فإن تقاعس البعض وانبطح ورضي بالهوان فإننا وربُّ العزّة لا نرضى الا أن نقابل هذا العدو بما يفهمه، وعليه حان الوقت لتكون ثورة عارمة في وجه هذا المحتل لنجتثّه من جذوره وندحره عن أرضنا".

وفي رسالتها للاحتلال قالت: "أيُّها الجَيش الغَبي، يا قَوم الجُبناء يا رعاة الغدر وأساليب الخِسّة، سَنقابِلُكم أيّنما كُنتم، سَنُلاحِقُكُم في كل مكان، سنردعكم وَنمرغ رؤوسكم تحت أقدام مُجاهدينا، لا أَمان لَكُم على أرضِنا".





وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

( مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلࣰا )

صدق الله العظيم

طُوبى لِمَنْ نالَ الشَهادة صائِماً ذاكراً مُقبلاً في ميادين المعارِك ، طوبى للصادِقين عَهدهم الذين ما بَدلوا ولا تراجعوا بَل أقْبَلوا رِجالاً أُسوداً صَناديداً لِنيل هذا الشَرف وهذِه المَكرّمة مِن الله تعالى

بِمزيدٍ مِن الفَخر والإِعتزاز والإِجلال والإِكبار تَزُف مَجموعات عَرين الأُسود الشُهداء الأَبطال قادَة كَتائِب شُهداء الأَقصى في مخيم بلاطة الشهيد المُشتبك القائِد سعود الطيطي والشهيد المُشتبك القاِئد محمد أبو ذراع الذين قَضوا نَحبهم مُقبلينَ في أرض المعركة للذود عن كَرامة هذا الشعب ، الباحثين عَن الحُرية لإِنتزاعِها بِقوة السِّلاح مِن العَدو الصهيوني المُجرم .

إِنهم الرِّجال الحَقيقيون ووجه فتح المُشرّف الذين رَفضوا المُساوَمة وَرفعوا شِعار المُقاوَمة حتّى النَصر والتَحرير .

جماهير شعبنا المجاهد :-

إن هذا العدو لا يفهم الا بلغة الدم والبارود ، فإن تقاعس البعض وانبطح ورضي بالهوان فإننا وربُّ العزّة لا نرضى الا أن نقابل هذا العدو بما يفهمه ، وعليه حان الوقت لتكون ثورة عارمة في وجه هذا المحتل لنجتثّه من جذوره وندحره عن أرضنا .

رسالتنا للإحتلال :-

أيُّها الجَيش الغَبي ، يا قَوم الجُبناء يا رعاة الغدر وأساليب الخِسّة ، سَنقابِلُكم أيّنما كُنتم ، سَنُلاحِقُكُم في كل مكان ، سنردعكم وَنمرغ رؤوسكم تحت أقدام مُجاهدينا ، لا أَمان لَكُم على أرضِنا

المَجد لشُهدائِنا الأَبرار

والخِزي والعار لِكل الخَون والمُتساقِطين

أخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين