فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عرين الأسود" تنعى شهيدي نابلس "الطيطي" و "أبو ذراع"

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

نتنياهو يقرر وقف اقتحام المستوطنين للأقصى حتى نهاية رمضان

صفقة إفريقية بقيمة 50 مليون يورو لريال مدريد

الدفاع الروسية: نماذج الأسلحة الجديدة الواعدة دخلت حيّز الإنتاج الضخم

حماس: المساس بالأقصى تهديد للأمن والسلم في المنطقة

تفاصيل مفاوضات تشيلسي مع غافي نجم برشلونة

شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس

دين سميث يتولى تدريب ليستر سيتي بشكل مؤقت

فعالية يوم القدس العالمي تعلن لوحتها الفنية المركزية بعنوان "الضفة درع القدس"

"عرين الأسود" تنعى شهيدي نابلس "الطيطي" و "أبو ذراع"

11 ابريل 2023 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
...

نعت مجموعات عرين الأسود الشُهداء الأَبطال قادَة كَتائِب شُهداء الأَقصى في مخيم بلاطة، الشهيد المُشتبك القائِد سعود الطيطي، والشهيد المُشتبك القاِئد محمد أبو ذراع.

وقالت في بيان مكتوب، إن الشهيدن قَضيا نَحبهما مُقبلينَ في أرض المعركة للذود عن كَرامة هذا الشعب، الباحثين عَن الحُرية لإِنتزاعِها بِقوة السِّلاح مِن العَدو الصهيوني المُجرم".

وأضافت: "إِنهم الرِّجال الحَقيقيون ووجه فتح المُشرّف الذين رَفضوا المُساوَمة وَرفعوا شِعار المُقاوَمة حتّى النَصر والتَحرير".

وشددت على أن الاحتلال لا يفهم الا بلغة الدم والبارود، قائلة: "فإن تقاعس البعض وانبطح ورضي بالهوان فإننا وربُّ العزّة لا نرضى الا أن نقابل هذا العدو بما يفهمه،  وعليه حان الوقت لتكون ثورة عارمة في وجه هذا المحتل  لنجتثّه من جذوره وندحره عن أرضنا".

وفي رسالتها للاحتلال قالت: "أيُّها الجَيش الغَبي، يا قَوم الجُبناء يا رعاة الغدر وأساليب الخِسّة، سَنقابِلُكم أيّنما كُنتم، سَنُلاحِقُكُم في كل مكان، سنردعكم  وَنمرغ رؤوسكم تحت أقدام مُجاهدينا، لا أَمان لَكُم على أرضِنا".

JMQ1T.jpg
 

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

( مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلࣰا ) 
صدق الله العظيم 

طُوبى لِمَنْ نالَ الشَهادة صائِماً ذاكراً مُقبلاً في ميادين المعارِك ، طوبى للصادِقين عَهدهم الذين ما بَدلوا ولا تراجعوا بَل أقْبَلوا رِجالاً أُسوداً صَناديداً لِنيل هذا الشَرف وهذِه المَكرّمة مِن الله تعالى 

بِمزيدٍ مِن الفَخر والإِعتزاز والإِجلال والإِكبار تَزُف مَجموعات عَرين الأُسود الشُهداء الأَبطال قادَة كَتائِب شُهداء الأَقصى في مخيم بلاطة الشهيد المُشتبك القائِد سعود الطيطي والشهيد المُشتبك القاِئد محمد أبو ذراع الذين قَضوا نَحبهم مُقبلينَ في أرض المعركة للذود عن كَرامة هذا الشعب ، الباحثين عَن الحُرية لإِنتزاعِها بِقوة السِّلاح مِن العَدو الصهيوني المُجرم . 

إِنهم الرِّجال الحَقيقيون ووجه فتح المُشرّف الذين رَفضوا المُساوَمة وَرفعوا شِعار المُقاوَمة حتّى النَصر والتَحرير . 

جماهير شعبنا المجاهد :- 

إن هذا العدو لا يفهم الا بلغة الدم والبارود ، فإن تقاعس البعض وانبطح ورضي بالهوان فإننا وربُّ العزّة لا نرضى الا أن نقابل هذا العدو بما يفهمه ،  وعليه حان الوقت لتكون ثورة عارمة في وجه هذا المحتل  لنجتثّه من جذوره وندحره عن أرضنا . 
رسالتنا للإحتلال :- 

أيُّها الجَيش الغَبي ، يا قَوم الجُبناء يا رعاة الغدر وأساليب الخِسّة ، سَنقابِلُكم أيّنما كُنتم ، سَنُلاحِقُكُم في كل مكان ، سنردعكم  وَنمرغ رؤوسكم تحت أقدام مُجاهدينا ، لا أَمان لَكُم على أرضِنا 

المَجد لشُهدائِنا الأَبرار 

والخِزي والعار لِكل الخَون والمُتساقِطين 

أخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المقاومة #كتائب شهداء الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي #عرين الأسود

متعلقات

الأكثر قراءة