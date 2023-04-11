فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عرين الأسود" تنعى شهيدي نابلس "الطيطي" و "أبو ذراع"

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

نتنياهو يقرر وقف اقتحام المستوطنين للأقصى حتى نهاية رمضان

صفقة إفريقية بقيمة 50 مليون يورو لريال مدريد

الدفاع الروسية: نماذج الأسلحة الجديدة الواعدة دخلت حيّز الإنتاج الضخم

حماس: المساس بالأقصى تهديد للأمن والسلم في المنطقة

تفاصيل مفاوضات تشيلسي مع غافي نجم برشلونة

شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس

دين سميث يتولى تدريب ليستر سيتي بشكل مؤقت

فعالية يوم القدس العالمي تعلن لوحتها الفنية المركزية بعنوان "الضفة درع القدس"

حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى

11 ابريل 2023 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
...

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط شهيدي نابلس اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح في قرية دير الحطب.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "ننعى الشهيدين المجاهدين الأسيرين المحررين سعود عبد الله سعود الطيطي الذي أمضى 14 عامًا في الأسر، ومحمد غازي محمد أبو ذراع، الذي أمضى 7 أعوام في الأسر، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح قرب قرية دير الحطب شرق نابلس مساء الثلاثاء، استجابة لنداء الأقصى المبارك".

اقرأ أيضًا: شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس

وأضافت: "إننا إذ ننعى الشهيدين البطلين اللذين ارتقيا بعد حياة حافلة بالجهاد ومقارعة العدو والصبر على آلام السجن، لنعاهد أبناء شعبنا وأمتنا على المضي في درب المقاومة والجهاد حتى استعادة حقوق شعبنا وكنس الاحتلال من أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #المقاومة #نابلس #شهداء

متعلقات

الأكثر قراءة