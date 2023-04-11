صفقة إفريقية بقيمة 50 مليون يورو لريال مدريد

يبدو أن خسارة ريال مدريد من فياريال، وجّهت أنظار رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، إلى نجم الفريق، الدولي النيجيري، صامويل تشوكويزي الجناح الأيمن لفريق الغواصات الصفراء، إذ أبدى الميرينغي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في ظل مساعيه لتعزيز هجومه.



وكان تشوكويزي (23 عامًا)، قد قاد فياريال للفوز على ريال مدريد (2-3)، علي ملعبه ووسط جماهير "سانتياغو برنابيو"، حيث أحرز الهدف الأول وتسبب في الثاني وسجّل الثالث بقذيفة مدوية ليُكبد الميرينغي هزيمة خامسة في الليغا خلال موسم 2022-23.



ووفقًا لما أوردته شبكة "البرنابيو ديجتال" نقلًا عن "راديو ماركا" الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر بقوة في التعاقد مع تشوكويزي في الصيف.



وقالت الإذاعة إن النجم النيجيري يملك كل المواصفات التي يبحث عنها رئيس النادي الملكي، بيريز، نظرًا لصغر سنه وجوته وحقيقة أنّ سعره ليس باهظًا، مُقارنةً باللاعبين في مركزه.



وتتمثل خطة بيريز في أن يكون لدى ريال مدريد جناحان يملكان سرعات كبيرة، لإزعاج دفاعات الخصوم دائمًا، حيث يرى رئيس الميرينغي أن وجود تشوكويزي في الرواق الأيمن مع الاعتماد على فينيسيوس جونيور في مركز الجناح الأيسر، سيُعطي النادي الملكي أفضيلة مطلقة في الهجوم أمام أيّ خصم في الليغا، في ظل قدرتيهما الرائعة على مراوغة المدافعين.



وأكد المصدر ذاته أن فلورنتينو بيريز، يفكر جديًّا في تقديم عرض لفياريال قيمته 50 مليون يورو للتعاقد مع النجم النيجيري، والذي يتبقى عام على نهاية عقده، حيث يملك عقدًا حتى 30 يونيو/حزيران 2023.



يُذكر أن تشوكويزي شارك هذا الموسم مع فياريال في 40 مباراة بمُختلف المسابقات، وأسهم في 24 هدفًا (سجّل 13 هدفًا، قدّم 11 تمريرة حاسمة).

المصدر / فلسطين اونلاين