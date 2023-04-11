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الدفاع الروسية: نماذج الأسلحة الجديدة الواعدة دخلت حيز الإنتاج الضخم

11 ابريل 2023 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن وزارة الدفاع مستعدة للمشاركة في حل مشكلات تنفيذ الشركات الدفاعية لطلبات الدولة في هذا القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان لها الى أن النماذج الجديدة والواعدة للأسلحة والمعدات التي قدمها شويغو في مدينة تولا، حيث يقوم بزيارة تفقدية، قد دخلت حيز الإنتاج الضخم، وأن أحجام إنتاجها تزداد.

وتابع بيان الوزارة: "فحص سيرغي شويغو التقدم المحرز في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع من قبل مؤسسة المجمع الصناعي العسكري في منطقة تولا، حيث تفقد ورش إنتاج الأسلحة الحديثة للمؤسسات العلمية والإنتاجية (سبلاف)".

ووفقا لوزارة الدفاع، فقد أبلغ رؤساء الشركات شويغو عن البرامج التي يتم تنفيذها لتوسيع القدرات الإنتاجية لإمداد القوات المسلحة الروسية بأسلحة حديثة من خلال خطوط إنتاج آلية لتجميع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وذخيرة المدفعية.

المصدر / وكالات
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