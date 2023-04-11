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حماس: المساس بالأقصى تهديد للأمن والسلم في المنطقة

11 ابريل 2023 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في جنباته، والدفاع عنه خاصة مع إعلان جماعات المستوطنين عزمها الاستمرار باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحذرت الحركة في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على أي حماقة بحق الأقصى والمصلين الأمنين وأهلنا في القدس المحتلة.

ودعت الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية على المسجد الأقصى، فالمساس به تهديد للأمن والسلم في المنطقة واعتداءٌ على عقيدة المسلمين جميعًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس

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