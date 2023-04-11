تفاصيل مفاوضات تشيلسي مع غافي نجم برشلونة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن مفاوضات أولية ناجحة جرت بين إدارة نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي والموهبة الشابة غافي بايز نجم برشلونة المنافس في الدوري الإسباني.



وقالت الصحيفة إن إدارة تشيلسي استغلت رفض القضاء الإسباني استئناف برشلونة إلغاء تسجيل العقد الجديد لغافي، وعقدت اجتماعًا مع ممثلي لاعب الوسط الشاب.



وأكدت "آس" أن وكيل غافي اجتمع مع ممثلين من إدارة تشيلسي في مدريد قبل 3 أسابيع وكان الاجتماع مرضيًا للطرفين، حيث اتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى في أقرب وقت.



وأضافت "آس" أن ممثلي الفريق الإنجليزي قدموا وعودًا لا تُرَدّ لمتوسط الميدان الإسباني أبرزها مكانة مهمة في الفريق وراتب كبير ومكافآت عالية.



وشددت الصحيفة على أن غافي غاضب من إدارة برشلونة بسبب الطريقة التي أداروا بها ملف تسجيله وعجزهم عن الاستئناف ضد قرار رابطة الدوري الإسباني، كما بينت "آس" أن وصول لويس إنريكي المحتمل لتدريب تشيلسي اعتبارًا من بداية الموسم القادم يقدم حافزًا آخر للاعب الذي تدرب تحت قيادة إنريكي في منتخب إسبانيا.



وختمت الصحيفة بأن فشل برشلونة في تسجيل غافي قبل نهاية الموسم الجاري يمنح اللاعب حرية الانتقال مجانًا إلى أي فريق دون العودة إلى إدارة ناديه الحالي.



وكان نادي برشلونة جدد عقد نجمه الشاب غافي في سبتمبر/ أيلول الماضي حتى عام 2026 وبشرط جزائي مليار يورو قبل أن ترفض رابطة الدوري الإسباني تسجيل العقد بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وخسر بعد ذلك النادي الاستئناف لدى المحكمة التي ألغت العقد رسميًّا.



ومن المتوقع أن يجد برشلونة صعوبة في إعادة تسجيل عقد غافي وراتبه المرتفع الذي يصل إلى 8 ملايين يورو، خاصة أن النادي الكتالوني مطالب بالتخلص من 200 مليون يورو من فاتورة أجوره، كي تنسجم مع قانون اللعب المالي النظيف.

المصدر / فلسطين اونلاين