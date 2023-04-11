من جديد.. إيلون ماسك يفتح باب التحليلات حول تغريدة على تويتر

أثار الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حالة من الجدل عقب تغريدة مبهمة له عبر تويتر، حيث غرد بحرف واحد فقط: X"".

وحصدت التغريدة المبهمة ملايين المشاهدات حول العالم، ونالت على أكثر قرابة 60 ألف إعجاب خلال دقائق معدودة من بثها.

ولم يفصح ماسك عن الدافع أو الغرض من وراء التغريدة، إلا أن هناك ترجيحات تربط بين الحرف وشركة “إكس” التي كان يملكها ماسك في السابق وكانت عبارة عن بنك إلكتروني، انفصل فيما بعد عن ماسك وتحول إلى "باي بال ".

واعتبر البعض أن ماسك سيعيد علامة إكس مجدداً أو يبعثها من جديد بناء على تغريدة رجل الأعمال المعروف عنه جنونه، خاصة مع كونه قد صرح من قبل قائلاً: "تويتر ربما يعيد إحياء إكس خلال ثلاث أو أربع سنوات، ولكن قد أكون مخطئاً".

المصدر / وكالات