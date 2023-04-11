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حرائق الغابات تجتاح نحو مائة منزل في كوريا الجنوبية

11 ابريل 2023 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اجتاحت حرائق غابات هائلة مدفوعة بالرياح الشديدة مدينة كانغ نونغ الساحلية الشمالية شرق عاصمة كوريا الجنوبية، ودمَّرت نحو 100 منزل، وأجبرت مئات السكان على إخلاء منازلهم.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن مسؤولي الإطفاء بالمدينة قولهم: إن "رياحًا عاصفة هبَّت بسرعة قصوى لحظية تصل إلى 30 مترًا في الثانية على المدينة الواقعة على بعد 168 كيلومتراً شرق سيئول ومناطق الساحل الشرقي الأخرى بإقليم كانغوون، ما أدَّى إلى اندلاع الحريق بسرعة في المناطق السكنية وتدمير نحو 100 منزل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

كما تم إجلاء بعض السيّاح المقيمين في أماكن إقامة قريبة إلى أماكن آمنة تحسّباً للطوارئ، وتم حشد أكثر من 300 رجل إطفاء وست طائرات هليكوبتر و200 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحرائق، إلا أن الرياح العاتية أعاقت ذلك.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيراً قويّاً من الرياح في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك المناطق الساحلية الداخلية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى أن الظروف الجوية غير العادية ناجمة عن وقوع شبه الجزيرة الكورية بين ضغط مرتفع في الجنوب وضغط منخفض في الشمال.

المصدر / وكالات
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#كوريا الجنوبية #حرائق الغابات

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