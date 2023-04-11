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حمدونة: المحكمة العسكرية تتواطأ مع أجهزة الأمن في قضية الأسير الشيخ "عدنان"

11 ابريل 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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الأسير الشيخ خضر عدنان

قال الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية تواطئت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية في قضية الأسير الشيخ  خضر عدنان، بتوجيه لائحة اتهام صورية وشكلية هروباً من اعتقاله الادارى بلا لائحة اتهام وبملف سرى تحسباً وتحاشياً من دخوله الاضراب المفتوح عن الطعام أسوة بالاعتقالات السابقة واصراره على الاضراب رفضاً للاعتقال الادارى .

ودعا حمدونة لأوسع حالة دعم ومساندة لاضراب الأسير الشيخ عدنان، المضرب عن الطعام منذ ( 66 ) يوم متتالية في حالة صحية صعبة رفضًا لاعتقاله التعسفي، فى ظل دخوله مرحلة الخطر الشديد ونقصان الوزن وعدم القدرة على الحركة والآلام الكبيرة في كل أنحاء جسمه بسبب الهزال والضعف الشديدين خاصة أن الأسير عدنان دخل عدد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي أثرت على صحته، الأمر الذي يزيد من معاناته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #المحكمة العسكرية #خضر عدنان

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