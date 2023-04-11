مباراة نارية اليوم بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

في مباراة نارية ومواجهة صعبة تُنظم اليوم الثلاثاء، يلتقي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ومواجهة.

ويترقب عشاق الكرة العالمية المباراة لكون كل فريق منهما مرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبث مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين، ومصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت، والحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات، الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتقام المباراة على ملعب استاد الاتحاد بالعاصمة الإنجليزية لندن ومعقل الفريق السماوي.

المصدر / فلسطين أون لاين