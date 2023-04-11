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بالصور نشاط واسع في صناعة سمك الرنجة "الفسيخ" بغزة

11 ابريل 2023 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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نشاط واسع في صناعة سمك الرنجة "الفسيخ" في غزة (apa)

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