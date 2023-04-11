شوربة البطاطس بالجبن

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 فصوص ثوم مهروس.

4 حبات متوسطة بطاطا مكعبات صغيرة.

4 أكواب ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ثُمن ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب جبن كريمي.

ملعقة كبيرة دقيق.

كزبرة مفرومة للتقديم.

طريقة التحضير:

في قدر عميق سميك القاعدة ضعي الزبدة والثوم.

ضعي القدر على نار متوسطة.

باستعمال ملعقة خشبية قلبي الثوم إلى أن يصبح لونه ذهبي فاتح.

اضيفي البطاطا وقلبي إلى أن تصبح ذهبية اللون.

اضيفي الماء، الملح، الكمون، الكزبرة والفلفل.

دعي البطاطا تطهي لمدة ٣٠ دقيقة أو إلى أن تنضج تماماً.

في إبريق الخلاط ضعي خليط البطاطا، ثم أضيفي الجبن والدقيق.

شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تتكون شوربة بطاطس ناعمة.

اضيفي المزيد من الماء إذا كانت الشوربة سميكة جداً.

أعيدي شوربة البطاطا في القدر، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي لعدة دقائق.

في طبق تقديم عميق أو في أطباق تقديم فردية اسكبي شوربة البطاطا.

انثري الكزبرة المفرومة على الشوربة ثم قدميها.