افخاذ الدجاج المحشي مع البطاطا

المكونات:

بصلة مقطعة أرباع.

4 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مقطع.

نصف ضمة بقدونس.

نصف ضمة كزبرة خضراء.

ملعقتان ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

ربع كوب عصير ليمون.

12 قطعة أفخاذ دجاج (دبوس).

أربع حبات بطاطا كبيرة.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

قشري البطاطا وقطعيها إلى أصابع سميكة.

في محضرة الطعام ضعي البصل، الثوم، الزنجبيل، البقدونس، الكزبرة، معجون الطماطم.

أضيفي عصير الليمون، الملح والفلفل الأسود، البابريكا، الكركم، الكمون، وزيت الزيتون.

شغلي المحضرة الى ان يصبح الخليط ناعماً وتحصلي على تتبيلة شهية.

امسكي بيدك فخذ دبوس الدجاج، ثم أبعدي الجلد قليلًا.

باستعمال السكين اعملي بعض التقطيع على الفخذ ثم املئي التجويف أو التقطيع بالحشو.

أعيدي جلد الدجاج لتغطية الحشو قدر الإمكان.

اضيفي بعض التتبيلة إلى البطاطا وقلبي لتتغطى بالتتبيلة.

وزعي البطاطا في طبق الفرن على حرارة 180 ثم وزعي فوقها الدجاج.

أضيفي قليل من الماء إلى بقية التتبيلة ثم وزعيها على الدجاج.

غطي الطبق ثم أدخليه إلى الفرن لمدة ٣٠ دقيقة أو أكثر إلى أن ينضج الدجاج.