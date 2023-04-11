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أبو زهري: تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة المواجهة سيكون له تداعياته

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أبو زهري: تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة المواجهة سيكون له تداعياته

11 ابريل 2023 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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قال عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، د. سامي أبو زهري، إن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال المتطرّفة، بنيامين نتنياهو بتوسيع مساحة المواجهة سيكون له تداعياته.

ودعا أبو زهري في تصريح نشره عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، الأطراف الإقليمية والدولية أن تدرك أن نتنياهو سيتسبَّب في تفجير المنطقة بشكل غير مسبوق وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته تجاه ذلك.

نتنياهو كان في مؤتمر بـ"الكرياه" بـ(تل أبيب) أعلن أنه سيصعّد من خطوات مهاجمة المقاومة في غزة والساحات الأخرى، كلبنان وسوريا وإيران.

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وفي خطوة نادرة، اعترف نتنياهو علانية بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية في سورية، وقال: "عملنا ضد أهداف إيرانية في سورية، ولن نسمح بإقامة بنية تحتية إرهابية لحركة حماس في لبنان".

فيما ردَّت حركة حماس المقاومة بالقول، إن "حديث نتنياهو لن يخيف شعبنا الفلسطيني، الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #نتنياهو #حكومة نتنياهو #سامي أبو زهري #أبو زهري

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