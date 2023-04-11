خطير.. تسريب جديد لواشنطن حول الهجوم الأوكراني المضاد

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثيقة مسرَّبة جديدة، أن الاستخبارات الأمريكية تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحدَّدة.

وحسب الوثيقة المسربة، فإن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، العائدة إلى فبراير الماضي، تحذّر من "النواقص فيما يخص حشد القوات وإمدادها"، مرجّحة أن العملية الهجومية الأوكرانية ستؤدّي إلى "مكاسب محدودة على الأرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقييمات تختلف عما جاء في التصريحات العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قدرات الجيش الأوكراني.

وألقى تسرّب وثائق سرية أمريكية بظلاله على الهجوم الأوكراني المضاد، المنتظر منذ فترة طويلة.

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وأفادت شبكة سي.إن.إن الأمريكية بأن أوكرانيا مضطرة لتعديل بعض خططها العسكرية قبل هجومها المضاد الذي طال انتظاره بسبب تسرّب العشرات من الوثائق السرية.

وتتضمن الوثائق تفاصيل منها معلومات حول الصراع في أوكرانيا.

وردًّا على سؤال حول التقرير، قال ميخائيلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني إن خطط كييف الاستراتيجية لم يطرأ عليها أي تغيير لكن أسلوب التنفيذ قابل دائمًا للتعديل.

وقال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع لرويترز "لا نهتم بآراء من لا دخل لهم بهذا الأمر ... دائرة الأشخاص الذين يملكون المعلومات محدودة للغاية".

المصدر / فلسطين أون لاين