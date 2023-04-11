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تكذيب إسرائيلي صريح لحديث نتنياهو بشأن ضربات لبنان

11 ابريل 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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مؤتمر نتنياهو في "الكرياه"

كذبت الصحف الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، بشأن حديثه خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، عن أنه تم توجيه ضربات لحزب الله في لبنان.

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، أن "قيادة الجيش" التي تابعت المؤتمر "فوجئت من تصريحات نتنياهو".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وافق بنفسه على توصية بعدم الرد على حزب الله "لعدم علاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان في الأيام الأخيرة".

وزعمت الصحيفة أن الهجمات تركزت فقط ضد حركة حماس في لبنان.

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وفي السياق أكدت أن حكومة نتنياهو أظهرت ضعفًا أمنيًا وأنها لا تمتلك الحل السحري لوقف الهجمات كما كانت تدعي قبل أن تصبح في الحكم.

وأشارت إلى أن الأوضاع في عهدها ازدادت سوءًا، فإلى جانب الهجمات الفردية أصبح هناك هجمات منظمة كما جرى في حوارة والأغوار على سبيل المثال، لافتة إلى أن 19 مستوطنا وجنديا قتلوا في غضون شهرين ونصف من حكم نتنياهو.

وفي إطار التكذيب ذاته لنتنياهو، خصصت صحيفتا هآرتس ومعاريف تقارير على تصريحاته بشأن قصف لبنان.

واستدلت الصحيفتان على أن مبررات نتنياهو هو إزاحة الأمر والتحجج بتحميل حكومة لابيد-بينت المسؤولية عما يجري.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع
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