مطلوب مبرمجين للعمل في حاضنة و مسرعة الاعمال كيكلانس

إعلان توظيف صادر عن حاضنة و مسرعة الاعمال كيكلانس بغزة تعلن فيه عن توفر شاغر لديها (مبرمجين) .

الوظائف المطلوبة مبرمجين بالمجالات التالية:

- Android Developer

- IOS Developer

- Frontend Developer

معايير الاختيار :

- خبرة لا تقل عن سنتين في احد المجالات السابقة

- الالتزام بالمهام الموكلة له و تسليمها في الموعد المحدد

- العمل بروح الفريق من اجل تيسير مهام العمل

طريقة التسجيل

- يرجى من المهتمين تعبئة الطلب

https://forms.gle/uPAsUSyeGNfkHbar9

- العنوان: مدينة غزة - دوار الميناء - برج الغفري - الطابق الثاني - شقة رقم 7