مطلوب مبرمجين للعمل في حاضنة و مسرعة الاعمال كيكلانس

إعلان توظيف صادر عن حاضنة و مسرعة الاعمال كيكلانس بغزة تعلن فيه عن توفر شاغر لديها (مبرمجين) .
الوظائف المطلوبة مبرمجين بالمجالات التالية:
- Android Developer
- IOS Developer
- Frontend Developer
معايير الاختيار :
- خبرة لا تقل عن سنتين في احد المجالات السابقة
- الالتزام بالمهام الموكلة له و تسليمها في الموعد المحدد
- العمل بروح الفريق من اجل تيسير مهام العمل
طريقة التسجيل
- يرجى من المهتمين تعبئة الطلب
https://forms.gle/uPAsUSyeGNfkHbar9
- العنوان: مدينة غزة - دوار الميناء - برج الغفري - الطابق الثاني - شقة رقم 7