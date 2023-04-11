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مطلوب مبرمجين للعمل في حاضنة و مسرعة الاعمال كيكلانس

11 ابريل 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن حاضنة و مسرعة الاعمال كيكلانس بغزة تعلن فيه عن توفر شاغر لديها (مبرمجين) .

الوظائف المطلوبة مبرمجين بالمجالات التالية:

- Android Developer

- IOS Developer

- Frontend Developer

معايير الاختيار :

- خبرة لا تقل عن سنتين في احد المجالات السابقة

- الالتزام بالمهام الموكلة له و تسليمها في الموعد المحدد

- العمل بروح الفريق من اجل تيسير مهام العمل

طريقة التسجيل

- يرجى من المهتمين تعبئة الطلب

https://forms.gle/uPAsUSyeGNfkHbar9

- العنوان: مدينة غزة - دوار الميناء - برج الغفري - الطابق الثاني - شقة رقم 7

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