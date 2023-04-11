وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة ( محصل ميداني ) ، وذلك وفقاً لما يلي:

شروط الترشيح:-

1. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في أحد التخصصات التالية (محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، علوم مالية ومصرفية) بتقدير عام لا يقل عن جيد من جامعة أو كلية معترف بها.

2. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة.

3. يُفضل أن يكون لديه خبره في التحصيل والعمل الميداني.

4. يفضل أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

5. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

6. يجب أن يكون المتقدم من فئة الذكور.

7. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسئوليات:-

تحصل فواتير البلدية بما تشمله من رسوم مياه وخدمات ورسوم تنظيم.

التواصل مع المواطنين وحثهم على تسديد المستحقات المتراكمة عليهم لصالح البلدية.

المهارات المطلوبة:-

أن يمتاز بالمظهر اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية.

أن يكون لديه القدرة على العمل ضمن فريق العمل.

تحمل ضغط العمل في أي وقت والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

لديه روح المبادرة والتفكير الإبداعي واقتراح الحلول للمشاكل.

المعرفة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالأنظمة والسياسات المالية.

القدرة على إعداد تقارير العمل المالية والإدارية.

القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة ذات العلاقة بالعمل المالي والعمل الإداري.

معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب المكتبية والقدرة على التعامل مع برامج ميكروسوفت Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للإعلان المذكور أعلاه تقديم طلب (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 20/04/2023م.