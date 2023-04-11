كندا.. اتهام رجل هدد مصلّيًا مسلمًا بارتكاب "جريمة كراهية"

قالت الشرطة الكندية، إنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهاما بارتكاب ما وصفته بأنه "حادث بدافع الكراهية" في مسجد بإقليم أونتاريو بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وذكرت شرطة منطقة يورك، في بيان لها، إن الحادث وقع في بلدة "ماركام" بينما أُلقي القبض على المشتبه فيه شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاما في تورونتو.

وقالت وزيرة التجارة الكندية، ماري نغ، في تصريح صحفي، إنها "جريمة كراهية، ولا مكان لها في المجتمع الكندي".

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وأضافت الوزيرة "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا".

وذكرت تقارير محلية أن شخصا جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي تورنتو، الخميس ومزق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين.

وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه فيه بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، فيما يرتقب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت، الثلاثاء.

المصدر / وكالات