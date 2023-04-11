فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شركة توزيع كهرباء غزة تسعى لتركيب 100 ألف عداد ذكي خلال العام

كندا.. اتهام رجل هدد مصلّيًا مسلمًا بارتكاب "جريمة كراهية"

مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام عدوان الفصح

لمى خاطر تكتب: حين يكون "الأقصى" عنوان المواجهة

حرب الاستنزاف الثانية والعجز الإسرائيلي

"جبل صبيح" يعود للواجهة والمقاومة الشعبية تستعيد أدواتها

سؤال 20 رمضان

ما هو حكم خروج المعتكف للعمل والدوام؟

هل يحلم المتطرف بن غفير بإنشاء المملكة الثالثة؟

تشييع جثمان الشهيد "أبو جابر" في الداخل المحتل

سؤال 20 رمضان

11 ابريل 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
...
غلاف سؤال رقم 20 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png

للعام الثالث على التوالي، تُنفّذ _ النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية_ مسابقة شهر رمضان المبارك للعام 2023.

وتتميز المسابقة الرمضانية بتنوُّع الأسئلة ما بين أسئلة دينية وأخرى وطنية سياسية، وكذلك أسئلة ثقافية في مجالات متعدّدة، سعيًا وراء إضافة معلومات جديدة وقيّمة لدى جمهورنا من مختلف الشرائح المجتمعية.

وسيحصل الفائزون بمسابقة شهر رمضان المبارك على جوائز قيّمة وأخرى تقديرية، في حين تُنظّم صحيفة فلسطين المطبوعة (منذ الثالث من مايو عام 2007م) عدَّة مسابقات ضمن ملحق رمضاني خاص يصدر مع الصحيفة كل صباح.

اقرأ المزيد: أسماء الفائزَيْن بسؤال (19) رمضان 2023

آليات وشروط المشاركة في المسابقة:

  • الإعجاب بمنصّاتنا عبر التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

تيليجرام/ t.me/pl24online

إنستغرام/ instagram.com/pl24online

تيك توك/ tiktok.com/@pl24online

  • الإعجاب بمنصّات التواصل سيعزّز من فرص فوزك.

  • طريقة اختيار الفائزَيْن بقرعة عشوائية، والتواصل معهما (عبر صفحته على فيسبوك) في غضون 12 ساعة لاستلام الجائزة.

سؤال (20) رمضان 2023

سؤال رقم 20 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png


 

للمــشاركة بالمسابقة والإجابة على السؤال.. انقــر هنـــا

لمعرفة أسماء الفائزين بأسئلة مسابقة رمضان انقـر هنـــا

تويتر تويتر
#رمضان #مسابقة رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة