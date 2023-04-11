ما هو حكم خروج المعتكف للعمل والدوام؟

تبدأ من بعد مغرب اليوم رحلة اعتكاف المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إلا أن للاعتكاف شروط عدة واستفسارات تخص من لا يستيطيع الالتزام باعتكاف أيام والليال العشر كاملة فما هو هكم خروج المعتكف للعمل والدوام؟

اختلف العلماء في حكم اعتكاف من خرج لعمله ودوامه، وذلك بسبب اختلافهم في مفهوم حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من اعتكافه إلا لما لا بد منه".

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فمن العلماء من قال: العمل والدوام يدخل في (ما لا بد منه).

ومنهم من قال: العمل والدوام أمر دنيوي ينافي مقصد الاعتكاف، وغالبا يستغرق ساعات طويلة، فيبطل الاعتكاف بذلك.

والخلاصة هي: (أن الأفضل في حق الموظف الذي يعمل وله دوام ألا يعتكف اعتكافا مغلقا (ليل ونهار)، بل يقتصر على اعتكاف الليل، وذلك أقرب لمقصد الاعتكاف وروحه).

أخذت هذه المسألة من جدار الشيخ صلاح بن نور الدين نور.

المصدر / فلسطين أون لاين