بتكوين تتجاوز هذا الرقم لأول مرة منذ 10 شهور

تجاوز سعر العملة المشفرة الأبرز "بتكوين" حاجز 30 ألف دولار في التعاملات الصباحية الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عشرة شهور، وسط هدوء المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية التي وقعت الشهر الماضي.

وبحسب منصة "كوين بيس" للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 30.4 ألف دولار للوحدة، صعودا من 28.9 ألف دولار في تعاملات الإثنين.

وسعر العملة المسجل في التعاملات الصباحية اليوم، هو الأعلى منذ تعاملات 10 يونيو/ حزيران الماضي، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على "كوين بيس".

ويأتي الارتفاع بفعل تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية، في وقت أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وبحسب تصريحات خبراء في وول ستريت، فقد بات من الواضح أن السوق تتجه لتباطؤ في النمو الاقتصادي، وبالتالي تخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة) من قبل الفيدرالي على مدى عام 2023.

وتتوقع أسواق العملات المشفرة أن يكون هناك الكثير من السيولة التي سيتم ضخها في سوق العملات المشفرة نتيجة لتخفيف السياسة النقدية، مع تحوّل بتكوين إلى الأصل الأفضل أداء لعام 2023.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات الصباحية اليوم، 1.3 بالمئة إلى 1.202 تريليون دولار، صعودا من 1.186 تريليون دولار، الاثنين.

المصدر / الأناضول