اقتحم نحو 800 مستوطن متطرّف، منذ ساعات الصباح الأولى، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال.

ووثَّقت دائرة الأوقاف وتسجيلات للمرابطين والمعتكفين في المسجد، ترأس المتطرّف يهودا غليك، إحدى مجموعات المستوطنين المقتحمة للأقصى.

وقالت مصادر مقدسيَّة، إن نحو 800 مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات الصباح.

وأدَّى من جهة أخرى عددًا من المستوطنين طقوسًا تلمودية، في باحات المسجد الأقصى، فيما أدَّى آخرون رقصات استفزازية تلمودية في أثناء خروجهم من باب السلسلة عقب اقتحامهم للمسجد.

وقبيل الاقتحام، شدَّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات "الأقصى" وعند أبوابه، تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين.

كما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدّية للأقصى، وفرضت تشديدات على أبواب المسجد.

ومنعت قوات الاحتلال الشبان من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين بعد تفتيشهم، ومنعت دخول من هم دون سن الـ 55 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين