11 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.
- 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية.
- 1948 المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء "دولة يهودية مستقلة" بتاريخ 16 مايو 1948.
- 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.
- 1974 عملية الخالصة: تقتحم مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية_ القيادة العامة مستوطنة كريات (شمونة) "الخالصة" وتفجر مدرسة ومبنى فيها، أدت العملية إلى استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح 15 آخرين.
- 1981 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الخامسة عشر) بدمشق.
- 1982 اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.
- 1990 اتفاق أمريكي / سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية.
- 1993 اشتبك مجاهدو القسام في مخيم النصيرات بقطاع غزة مع قوات الاحتلال، حيث أسفر الاشتباك عن إصابة ثلاثة صهاينة فيما اعتقل أحد المجاهدين وتمكن إخوانه من العودة بسلام.
- 2006 الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم.
- 2008 قنص مجاهدو القسام جندياً صهيونياً بمنطقة البريج وسط قطاع غزة.
- 2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة.
- 2013 وزارة الداخلية في غزة تعلن إغلاق باب التوبة أمام العملاء ضمن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال.
- 2019 تحطم المسبار الإسرائيلي بيريشيت بعد عطل في محركه أثناء الهبوط على سطح القمر.
المصدر / فلسطين أون لاين