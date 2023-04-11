11 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.

نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى. 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية.

تأسيس منظمة العمل الدولية. 1948 المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء "دولة يهودية مستقلة" بتاريخ 16 مايو 1948.

المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء "دولة يهودية مستقلة" بتاريخ 16 مايو 1948. 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.

مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء. 1974 عملية الخالصة: تقتحم مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية_ القيادة العامة مستوطنة كريات (شمونة) "الخالصة" وتفجر مدرسة ومبنى فيها، أدت العملية إلى استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح 15 آخرين.

عملية الخالصة: تقتحم مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية_ القيادة العامة مستوطنة كريات (شمونة) "الخالصة" وتفجر مدرسة ومبنى فيها، أدت العملية إلى استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح 15 آخرين. 1981 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الخامسة عشر) بدمشق.

عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الخامسة عشر) بدمشق. 1982 اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.

اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا. 1990 اتفاق أمريكي / سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية.

اتفاق أمريكي / سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية. 1993 اشتبك مجاهدو القسام في مخيم النصيرات بقطاع غزة مع قوات الاحتلال، حيث أسفر الاشتباك عن إصابة ثلاثة صهاينة فيما اعتقل أحد المجاهدين وتمكن إخوانه من العودة بسلام.

اشتبك مجاهدو القسام في مخيم النصيرات بقطاع غزة مع قوات الاحتلال، حيث أسفر الاشتباك عن إصابة ثلاثة صهاينة فيما اعتقل أحد المجاهدين وتمكن إخوانه من العودة بسلام. 2006 الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم.

الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم. 2008 قنص مجاهدو القسام جندياً صهيونياً بمنطقة البريج وسط قطاع غزة.

قنص مجاهدو القسام جندياً صهيونياً بمنطقة البريج وسط قطاع غزة. 2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة.

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة. 2013 وزارة الداخلية في غزة تعلن إغلاق باب التوبة أمام العملاء ضمن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال.

وزارة الداخلية في غزة تعلن إغلاق باب التوبة أمام العملاء ضمن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال. 2019 تحطم المسبار الإسرائيلي بيريشيت بعد عطل في محركه أثناء الهبوط على سطح القمر.

المصدر / فلسطين أون لاين