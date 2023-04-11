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11 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

11 ابريل 2023 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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11 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى.
  • 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية.
  • 1948 المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء "دولة يهودية مستقلة" بتاريخ 16 مايو 1948.
  • 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء.
  • 1974 عملية الخالصة: تقتحم مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية_ القيادة العامة مستوطنة كريات (شمونة) "الخالصة" وتفجر مدرسة ومبنى فيها، أدت العملية إلى استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح 15 آخرين.
  • 1981 عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة الخامسة عشر) بدمشق.
  • 1982 اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.
  • 1990 اتفاق أمريكي / سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية.
  • 1993 اشتبك مجاهدو القسام في مخيم النصيرات بقطاع غزة مع قوات الاحتلال، حيث أسفر الاشتباك عن إصابة ثلاثة صهاينة فيما اعتقل أحد المجاهدين وتمكن إخوانه من العودة بسلام.
  • 2006 الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم.
  • 2008 قنص مجاهدو القسام جندياً صهيونياً بمنطقة البريج وسط قطاع غزة.
  • 2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة.
  • 2013 وزارة الداخلية في غزة تعلن إغلاق باب التوبة أمام العملاء ضمن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال.
  • 2019 تحطم المسبار الإسرائيلي بيريشيت بعد عطل في محركه أثناء الهبوط على سطح القمر.
المصدر / فلسطين أون لاين
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