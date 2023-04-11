الطقس: أجواء باردة وأمطار غزيرة حتى الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط الأمطار على فترات على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض جوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الطقس يوم الخميس

الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يكون الجو صافيًا بوجه عام، حيث تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.

المصدر / فلسطين أون لاين