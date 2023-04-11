اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال.

ودفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة من قواته نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت قوات الاحتلال القناصة على الأسطح وداهمت بعض المنازل، وسط اشتباكات مسلحة.

ووفقا لمصادر طبية بالهلال الأحمر، فإن شابين أصيبا بجروح طفيفة.

وبحسب مصادر في جنين، فإن مجموعات من المقاومين خاضت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في أكثر من منطقة بجنين.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات تجاه برقين وأطراف مخيم جنين، حيث بلغ عن انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المطارد ماهر تركمان في جنين، واعتقلت نجله أحمد، كما اعتقلت الشاب أحمد سوقية من جنين.

وحاصرت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، حيث سمع دوي اشتباكات في المكان.

ووفقا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من الشبان من داخل أحد المنازل في جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين نور وعبد الله البطل منزلهم في حي الجابريات في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين