مجلة عالمية تختار أكاديميا فلسطينيا عضوا في هيئة تحريرها

اختارت مجلة Energy and Buildings (Elsevier) (الطاقة والأبنية-السفير)، الدكتور عادل جعيدي من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية عضواً في هيئتها التحريرية، ليكون بذلك أول باحث فلسطيني وعربي يتم اختياره كمحرر في هذه المجلة العريقة.

ويعد هذا الاختيار إنجازاً علمياً مرموقاً في عالم البحث العلمي، وهو يُمنح للباحثين المتميزين في مجالاتهم، حيث سيكون جعيدي أحد المحررين في مجال الطاقة والأبنية.

وأشاد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة باختيار جعيدي، وعد "الإنجاز تجسيداً لتطلعات الجامعة البحثية والتي لا تقتصر فقط على نشر الأبحاث العلمية، وإنما المشاركة في صناعة المحتوى البحثي العالمي من خلال تحكيم الأبحاث العلمية وتحريرها."

من جهته أشار جعيدي إلى أهمية هذا الإنجاز الذي يتمثل باختياره عضواً في هيئة التحرير في مجلة عالمية عريقة من بين مئات الباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وهذ المرة الأولى التي يتم اختيار باحث عربي فلسطيني ليكون عضواً في هيئة التحرير لهذه المجلة، حيث تعد مجلة Energy and Buildings إحدى أهم مجلات الطاقة والأبنية التي تنشرها دار النشر العالمية (Elsevier)، ومجلة الطاقة والأبنية ذات معامل تأثير 7.2، وهي مجلة معتمدة ومفهرسة ومصنفة من الكثير من المؤسسات والمواقع البحثية العالمية المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين