نجاة مقاومين من محاولة اغتيال بجنين

أكدت مصادر محلية، الإثنين، نجاة مقاومين في جنين، بعد محاولة اغتيال خلال كمين للوحدات الخاصة الإسرائيلية، شرق جنين في محيط الألمانية.

وقالت مصادر محلية: "لدى مرور المقاومين قرب أحراش الألمانية، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من فرق المستعربين التي نصبت لهم كميناً بين الأشجار في أراضي المنطقة التي كانت مقامة فيها مستوطنتي جنيم وقديم اللتان أخليتا أثناء الانسحاب الأحادي الجانب".

شاهد | آثار الرصاص على مركبة حاول الاحتلال اغتيال شبان بداخلها في مخيم جنين، قبيل الإفطار pic.twitter.com/tsbGFR9WXh — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 10, 2023

وأضافت: "تمكنوا من الانسحاب والفرار نحو جنين والمخيم، بينما كانت قوة عسكرية مساندة تتوجه للمنطقة من حاجز الجلمة".

وبحسب المصادر، أصيب أحد المقاومين بشظية في الظهر.

المصدر / فلسطين أون لاين