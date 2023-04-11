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الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية عواقبه خطيرة!

11 ابريل 2023 . الساعة 01:09 بتوقيت القدس
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يتناول الكثير من الأشخاص الحلويات بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤدي بالعادة للكثير من الأضرار التي تصيب الجسم.

وفي هذا الإطار، أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة سهام بخاري، أضرار تناول الحلويات بعد الإفطار في شهر رمضان، مستعرضة العديد منها، وهي كما يلي:

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أضرار الإكثار من تناول الحلويات في رمضان:

- التسبب في عسر الهضم.

- تؤدي لتدمير مينا الأسنان.

- تعمل على زيادة الوزن الزائد.

- تساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- تعمل على ارتفاع معدلات السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.

- زيادة مخاطر ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم.

 

 

المصدر / وكالات
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#شهر رمضان #القطايف #الحلويات الرمضانية

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