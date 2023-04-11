قرار الاتحاد الإنجليزي بشأن الحكم المعتدي على روبرتسون

أوقف اتحاد حكام الدوري الإنجليزي الممتاز حكم الراية، قسطنطين هاتزيداكيس، الذي تعدى بمرفقه على اللاعب الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون، وبالتالي لن يشارك في مباريات ما دام أن التحقيق ما زال جاريًا.



وحدث جدل كبير في إنجلترا، مساء أمس الأحد، بعدما أظهرت الكاميرات داخل ملعب "أنفيلد" الحكم المساعد وهو يعتدي على روبرتسون بالكوع بعد نهاية الشوط الأول في مباراة ليفربول وأرسنال، برسم الجولة الـ30 من البريميرليغ لموسم 2022-23.



ويجري اتحاد حكام البريميرليغ واتحاد كرة القدم الإنجليزي تحقيقًا بشأن قيام هاتزيداكيس بتوجيه ضربة بمرفقه للاعب ليفربول روبرتسون في وجهه، بعد أن دفعه الأخير على ما يبدو خلال مباراة خاضها فريق المدرب يورغن كلوب أمام أرسنال مساء الأحد



ولن يشارك الحكم المساعد في مباريات بينما يحقق الاتحاد الإنجليزي واتحاد الحكام بشأن الواقعة، ليقررا في النهاية ما إذا كان يستحق عقوبة أم لا، لأنه حدث غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد علّق على تلك الواقعة، مُكتفيًا بكلمات قليلة حيث قال: "الصور تتحدث عن نفسها".

المصدر / فلسطين اونلاين