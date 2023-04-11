دفعة معنوية لتشيلسي قبل مباراة ريال مدريد

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي دفعة معنوية بعد عودة صخرة الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا إلى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الإثنين، قبل يومين فقط من مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وابتعد سيلفا عن الملاعب لأكثر من شهر بعد تعرضه لإصابة في الركبة في ديربي لندن بين البلوز وتوتنهام، ليغيب اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن آخر سبع مباريات لتشيلسي.



ومع ذلك، اقترب الدولي البرازيلي الآن من العودة إلى المشاركة مع تشيلسي، بعد أن تم تصويره في التدريبات مع زملائه في كوبهام مركز تدريب الفريق في غرب لندن.



ويعد المدافع البرازيلي جزءا أساسيا من الفريق هذا الموسم؛ إذ شارك بالفعل في 27 مباراة في جميع المسابقات، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الجديد لتشيلسي -فرانك لامبارد- على سيلفا بعد تعافيه، خاصة أنه هو الذي أحضره إلى "ستامفورد بريدج" في عام 2020 بانتقال مجاني من باريس سان جيرمان الفرنسي.



كما تلقى البلوز دفعة أخرى قبل مواجهة الميرينغي بعد أن أكد لامبارد أن نغولو كانتي سيكون جاهزًا للمشاركة في معركة سانتياغو برنابيو، يوم الأربعاء؛ إذ صرح لامبارد أن غياب كانتي عن مباراة وولفرهامبتون كان لإراحته فقط وليس للإصابة.



من المقرر أن يسافر تشيلسي إلى مدريد، غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من جلسة تدريبية في الصباح، حيث يأمل لامبارد أن يواصل سيلفا وكانتي في التعافي.

المصدر / فلسطين اونلاين