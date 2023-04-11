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الآلاف يؤدّون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك

11 ابريل 2023 . الساعة 00:08 بتوقيت القدس
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أدَّى آلاف المصلّين، مساء اليوم الإثنين، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلّون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

وقدِم المئات من المقدسيّين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والحواجز التي تفرضها سلطات الاحتلال.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمَّى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان.

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #شهر رمضان #حواجز #صلاة التراويح في الأقصى

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