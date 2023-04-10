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إصابة 3 إسرائيليّين و20 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

10 ابريل 2023 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضدّ قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 20 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها عمليتا إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، واندلاع مواجهات، أدَّت لإصابة 3 جنود إسرائيليين.

وأُصيب جندي إسرائيلي رشقًا بالحجارة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في باب الأسباط في القدس المحتلة.

كما أُصيب جنديَّان إسرائيليَّان في إطلاق نار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم العين في نابلس.

وألقى المقاومون عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة وخلال مواجهات في بلدة فقوعة في جنين، كما أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مستوطنة “افني حيفتس” بطولكرم.

وتصدَّى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في قلقيلية، وألقوا زجاجات حارقة ومفرقعات نارية خلال مواجهات في الخليل.

واندلعت مواجهات في 14 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبَّان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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