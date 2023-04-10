حماس: شعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الإثنين، أن خطاب رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" محاولة لقلب الحقائق، وأن شعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن خطاب رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" محاولة لقلب الحقائق، وأن الاحتلال هو أساس كل التوترات في المنطقة.

وأضاف قاسم، أن حكومة الاحتلال تمارس الإرهاب بشكل ممنهج ومستمر بحق شعبنا، مؤكدًا أن شعبنا سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى ومواجهة الحرب الدينية التي يشنّها الاحتلال.

وأشار إلى أن، تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران، يؤكد أن الاحتلال يشكّل خطرًا على كل المنطقة ومصالحها.

المصدر / فلسطين أون لاين