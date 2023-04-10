هجوم صاروخي على قاعدة أميركية شرقي سوريا

استهدف هجوم صاروخي، مساء اليوم الاثنين، قاعدة أميركية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام روسية إن سلسلة انفجارات عنيفة دوت داخل أحد أكبر القواعد الأميركية في ريف محافظة دير الزور.

وقالت مصادر محلية إن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأميركي في حقل كونيكو، بعد استهدافها من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.

وأكدت المصادر أن تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي والاستطلاعي الأميركي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه الجيش الأميركي، لافتًة إلى أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.

ويعد حقل كونيكو للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأميركية، ويحظى بحراسة مشددة من قبلها.

ويوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع للقوات الأميركية لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات التحالف الدولي، المتمركزة في قاعدة حقل كونيكو للغاز أسقطت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لإيران، حيث سقطت في قرية الطابية بريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، حلق منطاد تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية.

المصدر / وكالات