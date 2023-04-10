ليفربول يتحرك لخطف أمرابط قبل برشلونة

كشفت مصادر صحفية، عن اقتحام ليفربول الإنجليزي سباق التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب موقع (eurofootballrumours) فإن ليفربول بدأ البحث عن لاعب بديل لهدفه الرئيسي جود بيلينغهام، الذي تبدو فكرة الظفر بخدماته معقدة للغاية بفعل ارتفاع قيمته السوقية إلى جانب رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد.



وبرز اسم أمرابط، البالغ من العمر 26 عاماً، في قائمة من عدة لاعبين في خط الوسط، يحرص ليفربول على ضم أحدهم لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.



ويحرص أمرابط على مغادرة صفوف فيورنتينا الموسم المقبل، في ظل توتر علاقته هناك بالجهاز الفني والمسؤولين في النادي الإيطالي، بعد فشل رحيله في ميركاتو الشتاء الماضي.



ويبدو الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، معجباً بقدرات أمرابط ومميزاته خاصة على صعيد التأمين الدفاعي، وسط توقعات بأن يكون النجم المغربي بديلاً منتظراً للبرازيلي فابينيو الذي عانى من تراجع ملحوظ في مستواه هذا الموسم.



ويعد أمرابط أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الوقت الراهن، خاصة مع تألقه اللافت رفقة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، إلى جانب خوضه 46 مباراة دولية مع أسود الأطلس.



وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا صيف عام 2024، مما يجعل النادي الإيطالي منفتحاً على فكرة بيعه الصيف المقبل، خشية رحيله مجاناً بعد عام، لكن ليفربول مطالب بالتحرك سريعاً خاصة مع رغبة عدة أندية أبرزها برشلونة في الحصول على خدمات النجم المغربي.



جدير بالذكر أن سفيان أمرابط خاض مع فيورنتينا 39 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدد دقائق بلغ 2729 دقيقة لعب، فيما تبلغ قيمته الراهنة 25 مليون يورو وفقاً لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

المصدر / فلسطين اونلاين