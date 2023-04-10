قرار مهم من بالدي والإعلان الرسمي قريباً

قالت تقارير إعلامية إسبانية، إن المدافع الإسباني أليخاندرو بالدي قريب جدًا من تمديد عقده مع نادي برشلونة، حتى عام 2027، مع تحديد قيمة الشرط الجزائي بمليار يورو.



وأشارت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الإثنين، إلى أن بالدي منح موافقته النهائية لإدارة "البلوغرانا" من أجل تمديد عقده، فيما تلقى النادي ضمانات رياضية من قبل المدرب تشافي هيرنانديز في مواصلة المراهنة على اللاعب، وأنه يمكن تسجيله، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النادي.



وأوضحت ذات الصحيفة أن "صفقة تمديد بالدي على بعد خطوة واحدة فقط من الإغلاق، حيث من المحتمل أن يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، حتى عام 2027 بشرط جزائي تبلغ قيمته 1 مليار يورو"، مشيرة إلى أن "مسؤولي نادي برشلونة، يدركون قيمة بالدي بعد تطور مستواه مع النادي والاهتمام الذي أثاره في سوق الانتقالات كواحد من اللاعبين المطلوبين من عدة أندية أوروبية كبيرة".



وأضاف ذات المصدر أن المفاوضات لم تكن سهلة بين الطرفين كما يفترض، كون بالدي، الذي أراد دائمًا الاستمرار في كامب نو، اشترط أن يتم تقييمه مثل بقية اللاعبين الأساسيين الآخرين في الفريق مثل بيدري أو أنسو فاتي، وذلك من خلال الحصول على راتب مماثل.



وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني واثقة من قدرتها على تسجيل العقد الجديد لبالدي، لأن أولوياتها هي أن تكون قادرة على تسجيله هو والآخرين الذين ستتم تجديد عقودهم خلال الميركاتو الصيفي، وذلك قبل إجراء أي توقيع جديد.



وكان تشافي قد رفض السماح لبالدي بمغادرة النادي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الأخير؛ نظرًا لحاجته الماسة إلى خدماته، فيما تتحدث تقارير إعلامية الآن عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ مالي ضخم.



الجدير بالذكر أن بالدي البالغ من العمر 19 سنة فقط، تمكن من تسجيل 6 أهداف هذا الموسم 2022-23، في 34 مباراة خاضها مع النادي الكتالوني في جميع المسابقات بواقع 2297 دقيقة لعب.



ويحتل برشلونة، الذي أُقصي مؤخرًا من كأس ملك إسبانيا على يد ريال مدريد، صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النادي الملكي، وذلك قبل مواجهته اليوم نادي جيرونا ضمن فعاليات الجولة الـ28 من "الليغا".

المصدر / فلسطين اونلاين