صدمة في بايرن ميونيخ قبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي، صباح اليوم الإثنين، غياب مهاجمه الدولي الكاميروني، إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، عن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.



ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على مانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، مساء الثلاثاء 11 أبريل/ نيسان، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وغرد النادي البافاري عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يتمكن إريك ماكسيم تشوبو موتينغ من السفر إلى مانشستر، بسبب مشاكل في مفصل الركبة".



ولم يوضح بطل ألمانيا مدة غياب المهاجم الكاميروني عن الملاعب، وما إذا سيلحق مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المُقبل.



ويفقد المدرب الألماني، توماس توخيل، بجانب موتينغ، مهاجمه الفرنسي الشاب، ماتياس تيل للإصابة أيضًا، كما يغيب عنه مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز للسبب ذاته، بالرغم من عودة الأخير للتدرب بالكرة اليوم الإثنين.



يُذكر أن موتنيغ أسهم هذا الموسم مع بايرن ميونخ في 21 هدفًا (سجّل 17 هدفًا، وصنع 4) خلال 28 مباراة بمُختلف المسابقات حتى الآن في موسم 2022-23.

المصدر / فلسطين اونلاين