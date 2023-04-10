ارتفاع قتلى عملية الأغوار إلى ثلاثة

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الإثنين، مقتل مستوطنة (48 عاما) إثر إصابتها في عملية إطلاق النار التي نفذت في منطقة الأغوار، يوم الجمعة الماضي، ما يرفع عدد قتلى العملية إلى ثلاثة.

وقتلت مستوطنتين وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة، يوم الجمعة الماضي، في عملية إطلاق النار استهدفت سيارتهم في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في حينه، أن مستوطنتين شقيقتين (20عاما) قتلتا، وأصيبت والدتهما (48عاما) بجراح حرجة بعملية إطلاق نار في الأغوار شرق طوباس، وأنها أخليت بمروحية من المكان.

ووفق رواية الاحتلال، فإن فلسطينيين تجاوزا المركبة، وأطلقا نيرانًا كثيفة صوبها على مفرق الحمراء بالأغوار ثم وقع حادث مع مركبة فقتلت مستوطنتان، وأصيبت ثالثة بجراح بالغة، قبل انسحاب المنفذين، حسب صحيفة معاريف العبرية.

وفي أعقاب العملية، أعلنت قوات الاحتلال فرض طوق أمني على أريحا، ضمن سياسة العقاب الجماعي، وبدعوى ملاحقة المنفذين.

ودعا المفوض العام لشرطة الاحتلال المستوطنين ممن يمتلكون رخص أسلحة لحملها، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام عبرية، في ضوء أخضر لهم لاقتراف الجرائم ضد الفلسطينيين.

وشهد شهر مارس/آذار الماضي تصاعدًا في العمليات الفدائية، وفق مركز معلومات فلسطين -معطى- الذي رصد 1055 عملاً مقاوماً، بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (54، 46) عملية منها في جنين ونابلس تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين